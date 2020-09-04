В Беларуси продолжается насилие – история задержанного 2 сентября врача-уролога

Уролог 4-й городской клинической больницы Минска Алексей Белостоцкий сейчас стал пациентом больницы скорой помощи. Туда его доставили из изолятора на Окрестина 3 сентября с переломом позвонков, закрытой черепно-мозговой травмой, раной левой голени, ушибами грудного отдела и левой почки.

До этого он побывал в Фрунзенском РУВД, а задержали его около станции метро «Пушкинская». По его словам, его били и в бусе после задержания, и в самом РУВД, сообщает tut.by.

2 сентября, говорит Алексей Белостоцкий, он в районе 19.00 вечера проезжал на машине мимо станции метро «Пушкинская» и направлялся в баню к отцу.

— Заметил, что около «Пушкинской» много людей и подумал, что, может, там медицинская помощь кому нужна. Припарковался и подошел, медицинская помощь там никому не была нужна, но люди там пытались очистить от соли мемориал, я присоединился. Один из сотрудников в форме начал отгонять: требовать документы, всячески запугивать, мол, это несанкционированное массовое мероприятие, надо его покинуть. Я подошел спокойно и попросил представиться, он сказал, что уже представлялся, но я не слышал. Потом попросил его предоставить документы, он начал в своей борзой манере отвечать, я понял, что правды не добьюсь, и отошел. Потом он стал общаться с каким-то парнем, я подошел, чтобы этого парня отвести от него, и опять спросил у него, кто он, попросил предъявить документы. Затем подъехал какой-то мужчина в костюме, попросил всех разойтись, сказал, что здесь ведутся ремонтные работы. Я спросил, а где какое-то ограждение и какой-то документ. Он сказал, что ему документ не нужен.

Алексей отмечает, что в какой-то момент он услышал крики женщины и заметил, что в его сторону приближается примерно человек десять в гражданской одежде, кепках, масках.

— Меня люди попытались обступить, но это не помогло — меня выхватили и повели в бус два в штатском и мужчина в форме, которого я просил предъявить документы. В бусе начали избивать, мне вывернули майку на лицо, чтобы я не видел, кто бьет, один меня держал, второй взял мой телефон, и хотя он был запаролен, как-то его разблокировал и начал смотреть, кто мне писал, в каких группах я состою, а третий меня бил. Затем меня привезли в РУВД, завели, заломив руки, в комнату, бросили на пол и ударили слева и справа, потом начали опрашивать: кто, что, где был и зачем, составили протокол. Был еще сотрудник в штатском, который пришел с рацией, начал на меня кричать, сказал встать, ударил в грудь — я присел. Протоколов на меня было два: один по поводу участия в несанкционированном массовом мероприятии, второй — за неповиновение сотрудникам милиции. Пока составляли все эти протоколы, мне говорили, что сотрудники уважают врачей, их труд, и, мол, меня никуда не повезут, пару часов где-то посижу и поеду домой. Но потом меня со всеми вместе, нас было шесть задержанных, повезли на Окрестина.

По словам Алексея, у него болела спина, было больно двигаться, и он сообщил об этом в ЦИП на Окрестина, ему ответили, что вызовут скорую, затем сказали, что, может быть, сами отвезут в больницу. В итоге его отправили в камеру. Там он снова попросил сотрудников изолятора уточнить, приедет ли скорая. Ночь он провел в камере, скорая так и не приехала.

3 сентября с утра пришла фельдшер, она меня осмотрела, я озвучил свои жалобы, мне сказали, что будут стараться вызвать скорую. Потом был завтрак, а затем я попытался поспать, мне стало хуже: начало знобить, появились тошнота и рвота. Опять пришла фельдшер, сделала укол обезболивающего, мне стало немножко легче, боль притупилась, но тошнота и рвота все равно были. Она обмолвилась, что не могут вызвать скорую, пока нет суда. Затем меня отвели в комнату, где по видеосвязи начался суд. Копий протоколов у меня не было на руках, так как мне их не дали еще в РУВД. Я сказал судье, что ходатайствую о переносе рассмотрения дела в связи с плохим самочувствием, описал ему симптомы. Он попросил вызвать скорую и сказал, что продолжим после осмотра медиков. Скорая забрала меня в больницу.

Алексей сейчас в БСМП, говорит, что у него закрытая черепно-мозговая травма, рана левой голени, ушиб грудной клетки, переломы поясничных позвонков, ушиб левой почки. Суд не состоялся, медик полагает, что его будут судить уже после выздоровления.

Получить комментарий в пресс-службах ГУВД и МВД не удалось.

Алексей Белостоцкий окончил Гомельский медуниверситет в 2012 году, интернатуру проходил в Могилевской областной больнице, потом два года по распределению работал в Быхове, затем — урологом в городском урологическом центре в Могилеве, прошел два года клинической ординатуры в Гомеле и больше года уже работает в Минске.