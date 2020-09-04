Песков не знает, обсуждали ли Путин и Лукашенко зверства силовиков на акциях в Беларуси

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает, обсуждали ли Путин и Лукашенко в своих телефонных разговорах действия силовых структур на митингах в Беларуси.

"Мне не известно о том, чтобы эта тема поднималась", - сказал Песков, передает ТАСС.

При этом Песков заверил, что РФ "обращает внимание" на необходимость соблюдения прав человека в ходе митингов. "Мы говорим всегда, что и права граждан, и права правоохранителей, и права граждан на обеспечение правопорядка должны соблюдаться и обеспечиваться", - сказал пресс-секретарь.