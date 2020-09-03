Беларуси грозит потеря интеллектуальной элиты

Свыше 150 экономистов из более чем 25 стран обратились с открытым письмом в интернете к тем представителям властей и правоохранительных органов Беларуси, которые "хотят лучшего для своей страны и ее граждан".

Оно содержит предупреждение, что "катастрофические экономические последствия для граждан Беларуси неизбежны в случае военного насилия и дальнейшего нарушения прав человека и экономических прав", передает DW.

Под призывом к представителям белорусского госаппарата "встать на правильную сторону истории" подписались, в частности, автор программы рыночных экономических реформ в Польше в 1990-е годы Лешек Бальцерович и известные российские экономисты Сергей Алексашенко и Владислав Иноземцев.

«Наибольшую опасность я вижу в том, что в случае дальнейшего обострения политической ситуации Беларусь может потерять свою интеллектуальную элиту. Может возникнуть ситуация, когда образованные, предприимчивые, инновационно мыслящие люди будут просто вынуждены покинуть свою страну», - прокомментировал ситуацию один из подписантов письма профессор Гидо Фрибель, возглавляющий в университете имени Гёте во Франкфурте-на-Майне кафедру управления персоналом.