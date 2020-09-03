В Комитет против пыток ООН направлены обращения 47 пострадавших белорусов

Правозащитный центр «Весна» и Белорусский Хельсинкский Комитет направили в интересах 47 пострадавших на мирных акциях протеста обращение в Комитет против пыток ООН о проведении расследования по факту систематического применения пыток на территории Республики Беларусь.

Заявителями Комитету предоставлены доказательства, что на протяжении нескольких дней, начиная с 9 августа, по всей стране сотрудниками правоохранительных органов Республики Беларусь в различных учреждениях правоохранительной системы (как в ходе задержания, так и в период содержания задержанных граждан) совершались действия, которыми гражданам умышленно причинялась сильная боль, а также физические и нравственные страдания, выразившиеся в причинении телесных повреждений различной степени тяжести и нанесении психологических травм.

Правозащитники отмечают, в соответствии с ч. 1 с. 1 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих человеческое достоинство видов обращения и наказания «пытка» означает любое действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное (характер действий), чтобы наказать его за действие, которое оно совершило или в совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить его, или по любой причине, основанной на дискриминации любого характера (мотив действий), когда такая боль или страдание причиняются государственным должностным лицом или иным лицом, выступающим в официальном качестве или с их ведома или молчаливого согласия (субъекты применения пыток).

Многочисленные свидетельства потерпевших указывают на то, что их подвергали пыткам и жестокому, бесчеловечному и унижающему человеческое достоинство обращению, в том числе: оскорбляли, избивали дубинками, истязали, причиняли телесные повреждения (переломы, ранения, обширные гематомы), поражали электрошокерами и резиновыми пулями, распыляли газ из баллончиков в замкнутых пространствах с находящимися в них гражданами, заставляли часами стоять в раздетом виде на коленях на асфальте, угрожали применением оружия, сексуальным насилием, лишали сна, средств гигиены, пищи и воды, отказывали в оказании медицинской помощи и предоставлении необходимых медикаментов и т.д.

Кроме того, задержанные содержались в нечеловеческих условиях: в камерах, рассчитанных на 4-6 человек, содержалось до 40 человек одновременно, в том числе граждане с подтвержденным вирусом COVID-19.

К потерпевшим также массово применялись меры психологического давления: принуждение исполнения государственного гимна Республики Беларусь и непрерывного выкрикивания лозунгов, требования встать на колени, требования признать лояльность и превосходство действующей власти и правоохранительных органов Республики Беларусь, оскорбления на почве политических взглядов и др.

Многие потерпевшие впоследствии были доставлены для оказания медицинской помощи в учреждения здравоохранения (некоторые в крайне тяжелом состоянии). Большому количеству задержанных после освобождения потребовалась помощь психологов и психотерапевтов.

Республика Беларусь не является участником Римского статута. Однако, Международный уголовный суд может осуществлять свою юрисдикцию в отношении какого-либо преступления, если ситуация, при которой были совершены одно или несколько таких преступлений, передается Прокурору Советом Безопасности, действующим на основании главы VII Устава Организации Объединенных Наций, которая является обязательной и юридически действительной во всех государствах.

В связи с этим заявители просят Комитет передать коллективное обращение Совету безопасности ООН для последующей передачи им ситуации с массовым применением пыток в Беларуси Прокурору.

Поскольку Международный уголовный суд рассматривает ситуацию, когда исчерпаны все внутригосударственные способы защиты, то в коллективном обращении указывается на следующее:

«По фактам применения пыток и незаконного задержания пострадавшими гражданами подавались многочисленные жалобы и заявления о возбуждении уголовных дел в отношении лиц, применявших пытки. Вместе с тем ни одно уголовное дело в отношении виновных лиц правоохранительными органами на сегодняшний день не возбуждено. Полагаем, это делается намеренно по указанию действующей власти Республики Беларусь. В результате граждане страны не имеют возможности использовать способы защиты, предусмотренные действующим законодательством, и вынуждены рассчитывать исключительно на механизмы, предусмотренные международными договорами».

Правозащитники и потерпевшие просят Комитет против пыток рассмотреть обращение в максимально оперативные сроки, так как в стране продолжаются систематические задержания участников мирных протестов, их незаконное и ненадлежащее содержание в местах изоляции.