В здании МГЛУ в Минске ОМОН задержал 5 студентов

Сегодня ОМОН ворвался в здание Минского государственного лингвистического университета, где жестко задержал 5 студентов на глазах у администрации вуза.

Как заявила пресс-секретарь МВД РБ Ольга Чемоданова, задержания в МГЛУ проводились в рамках административного процесса.

"Сотрудники ОМОН в настоящее время в МГЛУ никого не задерживают, там есть сотрудники милиции, которые в рамках административного процесса задержали молодых людей, и это не связано с событиями сегодняшнего дня", - сказала Чемоданова.

По ее словам, в здании вуза работали исключительно сотрудники милиции, они "в рамках проверки материалов провели административные задержания некоторых людей, которые изначально были ими обозначены".

Видео задержаний, как и рассказы очевидцев и участников процесса были засняты на видео и выложены в сеть.

Между тем, официальная версия МВД разошлась с версией, которую чуть позже озвучила ректор МГЛУ Наталья Баранова.

Как сообщают очевидцы, студенты пели в университете песни из мюзикла "Отверженные" и "Марсельезу", когда в здание вуза ворвались около 20 силовиков, приехавших на внутренню территорию вуза заранее на трех микроавтобусах без номеров, и начали задерживать молодых людей.

Студенты МГЛУ встретились с ректором университета Натальей Барановой, в вуз к этому времени пришли и родители, которые требовали от администрации вуза защитить своих детей.

— Дорогие студенты и родители, — обратилась Наталья Баранова к присутствующим. — То, что произошло в университете, мы расцениваем как серьезное ЧП. И это было нами совершенно неожидаемо. Буквально до этого за пять минут я позвонила (называет имена сотрудников) спросить, все ли у нас в порядке в фойе. Мы знали, что вы пойдете петь песню, мы послали туда декана, чтобы каждый поговорил со своими студентами. И деканы стояли и ждали, когда вы споете.

Наталья Баранова сказала, что уже связалась с первым заместителем министра внутренних дел Геннадием Казакевичем, передает tut.by.

— Время ушло, чтобы уточнить, куда увезли наших студентов. Их уже везут назад из Партизанского РУВД.

Задержали в вузе пять человек. По информации Натальи Барановой, правоохранители расценили то, что происходило в университете, как несанкционированную акцию. Ректор ответила Геннадию Казакевичу, что в МГЛУ знали, что студенты собираются петь.

Как сообщают СМИ, задержанных студентов везут обратно в вуз. Студенты вышли на митинг перед вузом.