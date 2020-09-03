Последнее обновление: 03.09.2020 20:00

СК Беларуси возбудил 23 дела уголовных дела по фактам угроз

Следственный комитет Беларуси на основании 30 заявлений и сообщений по фактам угроз применения насилия возбудил 23 уголовных дела.

По остальным материалам проводится проверка, сообщила пресс-служба МВД Беларуси.

«Большинство угроз госслужащим, депутатам, учителям, членам избирательных комиссий поступает на служебные и личные телефоны, размещенные в свободном доступе в сети Интернет», - говорится в сообщении.

«Следует отметить, что анонимность распространения угроз не является препятствием на пути установления лиц, причастных к данному преступлению. На сегодня у правоохранителей достаточно для этого средств и ресурсов. Проведенный анализ позволяет утверждать, что основная масса правонарушителей – это молодежь, которая до выборов политикой не интересовалась. Однако некоторые телеграмм-каналы мобилизировали «диванное войско», и оно, уверенное в безнаказанности, принялось атаковать словом, а иногда и действием, абсолютно не задумываясь о последствиях», -отмечается в сообщении.

МВД предупреждает, что за насилие либо угрозу в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

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