Последнее обновление: 02.09.2020 16:57

МВД Беларуси: 1 сентября было задержано 128 человек

По официальным данным МВД, в протестных акциях 1 сентября в республике приняли участие 2,3 тысячи человек, 128 человек были задержаны.

За нарушение законодательства о массовых мероприятиях в Минске в отношении 95 человек, в том числе более 30 студентов, составлены протоколы об административном правонарушении. До судебного разбирательства 39 человек задержано, говорится в сообщении МВД РБ.

Как сообщалось, 1 сентября в Минске прошли очередные массовые акции. Днём по городу маршем прошли студенты и старшеклассники, а вечером часть минчан отправилась на площадь Независимости. Одной из самых многочисленных стала акция студентов нескольких вузов, которые намеревались передать в Министерство образования петицию за отставку президента Беларуси Александра Лукашенко и освобождение политзаключённых. Часть участников акции задержали.

Кроме того, во время освещения акций протеста были задержаны шестеро журналистов, которых сегодня судят за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

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