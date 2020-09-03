Последнее обновление: 03.09.2020 09:45

В Беларуси стимулируют студентов административными арестами

Суды Минска 2 сентября щедро делились сутками ареста над задержанными в День знаний участниками студенческих акций протеста.

Как сообщает правозащитный центр «Весна», суды рассмотрели 44 административных дела, наказав административными арестами 32 человека. 12 задержанных приговорены к штрафам.

Несколько дел были отправлены на доработку, включая дела 6 задержанных при выполнении служебных обязанностей журналистов TUT.BY, «Комсомолки» и БелаПАН, которых перевезли на Окрестина дожидаться доработки дел.

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