В Беларуси стимулируют студентов административными арестами

Суды Минска 2 сентября щедро делились сутками ареста над задержанными в День знаний участниками студенческих акций протеста.

Как сообщает правозащитный центр «Весна», суды рассмотрели 44 административных дела, наказав административными арестами 32 человека. 12 задержанных приговорены к штрафам.

Несколько дел были отправлены на доработку, включая дела 6 задержанных при выполнении служебных обязанностей журналистов TUT.BY, «Комсомолки» и БелаПАН, которых перевезли на Окрестина дожидаться доработки дел.