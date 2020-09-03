Последнее обновление: 03.09.2020 11:19

В Беларуси милиция 2 сентября задержала 24 человека

Правоохранительные органы Беларуси 2 сентября 2020 года задержали 24 гражданина, включая 3 студентов.

«За нарушение законодательства о массовых мероприятиях», - сообщила официальный представитель МВД РБ Ольга Чемоданова.

«До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям водворены в места содержания задержанных 16 человек», - уточнила она.

По оценкам МВД РБ численность участников протестных акций составила по стране около тысячи человек. Акции проходили на территории 8 населенных пунктов.

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