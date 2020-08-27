В Беларуси задержаны более 100 человек

Милиция и ОМОН только за вечер 27 августа 2020 года задержали на мирных акциях более 100 человек, включая журналистов.

Как сообщает правозащитный центр «Весна» большая часть, около 70 человек были задержаны на площади Независимости в Минске.

Еще утром 27 августа в Бресте был задержан председатель Брестской областной организации БСДП (Грамада) и руководитель организации «За свой город» Игорь Масловский.

Примерно в 14.00 возле РОВД была задержана Анна Канюс, которая ждала информацию о задержанном Масловском. Подошел капитан Хвесюк и предложил пройти внутрь, чтобы посидеть и подождать. Затем она сообщила, что ее задержали.

В Минске начались обыски в офисах редакций изданий Kyky.org и The Village Беларусь. Издания арендуют офисы вместе с агентством Vondel/Hepta. Известно, что обыск проводят сотрудники ДФР, часть из них уехала вместе с директором агентства Александром Василевичем (вероятно на допрос). Kyky.org сообщает, что представители Департамента финансовых расследований приходили домой к их директору Саше Романовой, но той не было дома.

После 14.30 в офис диджитал-агентства Red Graphic, которым владеет жена Василевича Надежда Зеленкова также пришли сотрудники ДФР, проходит обыск.

В Гомеле задержали члена Гомельского координационного совета Светлану Король. Ее задержали в деревне под Гомелем, сейчас милиционеры везут ее в Железнодорожный РОВД. Светлана Король принимала активное участие в акциях сторонников перемен.