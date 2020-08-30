Милиция и ОМОН в минувшую субботу задержали не менее 29 человек, на которых составлены административные протоколы. Задержанных было гораздо больше, но 29 человек посадили за решетку.

«Всего по республике в результате проведенных разбирательств органами внутренних дел задокументировано 35 нарушений законодательства о массовых мероприятиях, до рассмотрения в суде дел по административным нарушениям задержаны 29 человек», - говорится в сообщении МВД РБ.

«С 15:40 на пл. Победы начался так называемый гранд-парад женских миротворческих сил, который завершился в 20.00 после неоднократных предупреждений сотрудников милиции. Участие в данном мероприятии приняли около четырех тысяч человек», - лжет пресс-служба МВД Беларуси.