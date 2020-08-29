В Беларуси 32 человека будут наказаны за участие в акциях гражданской солидарности 28 августа

МВД Беларуси 28 августа за участие в акциях протеста задержало 32 человека, утверждая при этом, что в акции на площади Независимости вчера приняли участие всего 96 человек.

«Всего по стране до рассмотрения в суде дел по административным нарушениям задержаны 32 человека», - говорится в сообщении МВД РБ.

«Участники собирались мелкими группами с различными плакатами и атрибутикой. Возле Национального академического театра им. Я.Купалы находилось около 200 человек. На пл. Независимости собралось не более 90 граждан», - отмечается в сообщении МВД.