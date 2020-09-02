В мире число заражений коронавирусом превысило 25,90 млн. случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 25900741 (+268654 за сутки) по данным Worldometer на 6:40 2 сентября 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 861251 (+6827) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 6845858 (+835) человек, из них 60546 (-560) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 18193632 (+800992) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 6257571 (+41979) случаями заражения, Бразилия – 3952790 (+41889), Индия – 3766108 (+78169), Россия – 1000048 (+4729) и Перу – 657129 (+5092). Беларусь – на 41 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 78169, США – 41979, Бразилия – 41889, Аргентина – 10504, Колумбия – 8901. Беларусь (119) – на 77 (-12) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 188900, Бразилия – 122681, Индия – 66460, Мексика – 64414 и Великобритания – 41504. Беларусь – на 58 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 1166, США – 1164, Индия – 1025, Колумбия – 389, Аргентина – 259. Беларусь – на 53 (-11) месте.

В Беларуси официально подтверждены 71962 случая заражения коронавирусом и 686 смерть.