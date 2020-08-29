В мире число заражений коронавирусом превысило 24,91 млн. случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 24912415 (+281831 за сутки) по данным Worldometer на 9:03 29 августа 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 841335 (+5689) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 6770172 (+70805) человек, из них 61192 (-209) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 17300908 (+205337) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 6096235 (+49601) случаями заражения, Бразилия – 3812605 (+48112), Индия – 3461240 (+76665), Россия – 980405 (+4829) и Перу – 629961 (+7964). Беларусь – на 41 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 76665, США – 49601, Бразилия – 48112, Аргентина – 11717, Колумбия – 8498. Беларусь (181) – на 66 (+2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 185901, Бразилия – 119594, Индия – 62713, Мексика – 62594 и Великобритания – 41486. Беларусь – на 57 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1105, Индия – 1019, Бразилия – 868, Мексика – 518, Колумбия – 299. Беларусь – на 53 (+3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 71346 случаев заражения коронавирусом и 667 смерти.