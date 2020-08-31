В мире число заражений коронавирусом превысило 25,38 млн. случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 25384579 (+214305 за сутки) по данным Worldometer на 6:33 31 августа 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 850591 (+3799) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 6827147 (+13761) человек, из них 61102 (-230) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 17706841 (+196745) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 6173236 (+33981) случаями заражения, Бразилия – 3862311 (+15346), Индия – 3619169 (+79457), Россия – 990326 (+4980) и Перу – 647166 (+7731). Беларусь – на 41 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 79457, США – 33981, Бразилия – 15346, Колумбия – 8024, Перу – 7731. Беларусь (164) – на 65 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 187224, Бразилия – 120896, Индия – 64617, Мексика – 63819 и Великобритания – 41499. Беларусь – на 58 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 960, Мексика – 673, Бразилия – 398, США – 369, Колумбия – 300. Беларусь – на 42 (+8) месте.

В Беларуси официально подтверждены 71687 случая заражения коронавирусом и 676 смерть.