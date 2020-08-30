В мире число заражений коронавирусом превысило 25,17 млн. случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 25170274 (+257859 за сутки) по данным Worldometer на 8:59 30 августа 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 846792 (+5457) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 6813386 (+43214) человек, из них 61332 (+140) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 17510096 (+209188) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 6139078 (+42843) случаями заражения, Бразилия – 3846965 (+34360), Индия – 3539712 (+78472), Россия – 985346 (+4941) и Перу – 639435 (+9474). Беларусь – на 41 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 78472, США – 42843, Бразилия – 34360, Перу – 9474, Колумбия – 9394. Беларусь (177) – на 64 (+2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 186855, Бразилия – 120498, Индия – 63657, Мексика – 63146 и Великобритания – 41498. Беларусь – на 57 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 954, Индия – 944, Бразилия – 904, Мексика – 552, Колумбия – 297. Беларусь – на 50 (+3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 71523 случая заражения коронавирусом и 671 смерть.