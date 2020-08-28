В мире число заражений коронавирусом превысило 24,63 млн. случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 24630584 (+293726 за сутки) по данным Worldometer на 9:01 28 августа 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 835646 (+5962) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 6699367 (+68352) человек, из них 61401 (-133) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 17095571 (+219412) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 6046634 (+46286) случаями заражения, Бразилия – 3764493 (+42489), Индия – 3384575 (+76826), Россия – 975576 (+4711) и Перу – 621997 (+8619). Беларусь – на 41 (-1) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 76826, США – 46286, Бразилия – 42489, Аргентина – 10104, Колумбия – 9752. Беларусь (191) – на 68 (-6) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 184796, Бразилия – 118726, Мексика – 62076, Индия – 61694 и Великобритания – 41477. Беларусь – на 57 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1143, Индия – 1065, Бразилия – 970, Мексика – 626, Колумбия – 284. Беларусь – на 56 (-4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 71165 случаев заражения коронавирусом и 662 смерти.