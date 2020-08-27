В мире число заражений коронавирусом превысило 24,33 млн. случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 24336858 (+274222 за сутки) по данным Worldometer на 8:20 27 августа 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 829684 (+6144) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 6631015 (+3530) человек, из них 61534 (-254) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 16876159 (+264548) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 6000365 (+44637) случаями заражения, Бразилия – 3722004 (+47828), Индия – 3307749 (+75995), Россия – 970865 (+4676) и ЮАР – 615701 (+2684). Беларусь – на 40 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 75995, Бразилия – 47828, США – 44637, Аргентина – 10550, Колумбия – 10142. Беларусь (247) – на 62 (+29) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 183653, Бразилия – 117756, Мексика – 61450, Индия – 60629 и Великобритания – 41465. Беларусь – на 57 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1289, Бразилия – 1090, Индия – 1017, Мексика – 650, Колумбия – 295. Беларусь – на 52 (-1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 70974 случаев заражения коронавирусом и 657 смерти.