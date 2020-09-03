В мире число заражений коронавирусом превысило 26,17 млн. случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 26177603 (+276862 за сутки) по данным Worldometer на 6:42 3 сентября 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 867347 (+6096) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 6867951 (+22093) человек, из них 60617 (+71) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 18442305 (+248673) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 6290737 (+41211) случаями заражения, Бразилия – 4001422 (+48632), Индия – 3848968 (+82860), Россия – 1005000 (+4952) и Перу – 663437 (+6308). Беларусь – на 41 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 82860, Бразилия – 48632, США – 41211, Аргентина – 10933, Колумбия – 9270. Беларусь (179) – на 69 (+8) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 189964, Бразилия – 123899, Индия – 67486, Мексика – 65241 и Великобритания – 41514. Беларусь – на 57 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 1218, США – 1090, Индия – 1026, Мексика – 827, Колумбия – 296. Беларусь – на 54 (-1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 72141 случай заражения коронавирусом и 691 смерть.