В мире число заражений коронавирусом превысило 24,06 млн. случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 24062636 (+250415 за сутки) по данным Worldometer на 8:34 26 августа 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 823540 (+6524) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 6627485 (-5383) человек, из них 61788 (+84) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 16611611 (+249274) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 5955728 (+40098) случаями заражения, Бразилия – 3674176 (+46959), Индия – 3231754 (+66873), Россия – 966189 (+4696) и ЮАР – 613017 (+1567). Беларусь – на 40 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 66873, Бразилия – 46959, США – 40098, Колумбия – 10432, Аргентина – 8771. Беларусь (82) – на 91 (-26) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 182404, Бразилия – 116666, Мексика – 60800, Индия – 59612 и Великобритания – 41449. Беларусь – на 57 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1290, Бразилия – 1215, Индия – 1066, Мексика – 320, Колумбия – 277. Беларусь – на 51 (+6) месте.

В Беларуси официально подтверждены 70727 случаев заражения коронавирусом и 652 смерти.