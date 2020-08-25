В мире число заражений коронавирусом превысило 23,81 млн. случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 23812221 (+225709 за сутки) по данным Worldometer на 8:11 25 августа 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 817016 (+4489) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 6632868 (-55561) человек, из них 61704 (+199) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 16362337 (+276781) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 5915630 (+41484) случаями заражения, Бразилия – 3627217 (+21434), Индия – 3164881 (+59696), Россия – 961493 (+4744) и ЮАР – 611450 (+1677). Беларусь – на 40 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 59696, США – 41484, Бразилия – 21434, Колумбия – 10549, Аргентина – 8713. Беларусь (177) – на 65 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 181114, Бразилия – 115451, Мексика – 60480, Индия – 58546 и Великобритания – 41433. Беларусь – на 57 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 854, Бразилия – 679, США – 510, Аргентина – 381, Колумбия – 296. Беларусь – на 57 (-12) месте.

В Беларуси официально подтверждены 70645 случаев заражения коронавирусом и 646 смерти.