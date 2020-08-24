В мире число заражений коронавирусом превысило 23,58 млн. случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 23586512 (+203842 за сутки) по данным Worldometer на 8:26 24 августа 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 812527 (+3826) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 6688429 (+23504) человек, из них 61505 (-175) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 16085556 (+176512) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 5874146 (+32718) случаями заражения, Бразилия – 3605783 (+23085), Индия – 3105185 (+61749), Россия – 956749 (+4852) и ЮАР – 609773 (+2728). Беларусь – на 40 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 61749, США – 32718, Бразилия – 23085, Перу – 9090, Колумбия – 8044. Беларусь (183) – на 66 (+4) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 180604, Бразилия – 114772, Мексика – 60254, Индия – 57692 и Великобритания – 41429. Беларусь – на 57 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 846, Мексика – 644, Бразилия – 495, США –430, Колумбия – 348. Беларусь – на 45 (+6) месте.

В Беларуси официально подтверждены 70468 случаев заражения коронавирусом и 642 смерти.