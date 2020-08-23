В мире число заражений коронавирусом превысило 23,38 млн. случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 23382670 (+261682 за сутки) по данным Worldometer на 7:59 23 августа 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 808701 (+5480) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 6664925 (+62412) человек, из них 61680 (-169) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 15909044 (+193790) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 5841428 (+43829) случаями заражения, Бразилия – 3582698 (+46210), Индия – 3043436 (+70068), Россия – 951897 (+4921) и ЮАР – 607045 (+3707). Беларусь – на 40 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 70068, Бразилия – 46210, США – 43829, Колумбия – 10965, Перу – 9169. Беларусь (174) – на 70 (+5) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 180174, Бразилия – 114277, Мексика – 59610, Индия – 56846 и Великобритания – 41423. Беларусь – на 57 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 974, Индия – 918, Бразилия – 823, Мексика –504, Колумбия – 400. Беларусь – на 51 (+2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 70285 случаев заражения коронавирусом и 637 смерти.