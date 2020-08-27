Последнее обновление: 27.08.2020 16:31

Адвокату отказали в свидании с Дылевским на Окрестина

Адвокат лидера стачкома МТЗ Сергея Дылевского не смог увидеть своего подзащитного: его не пустили в ЦИП на Окрестина.

Сказали, что у них такого на нет и следует искать в ИВС. В ИВС Дылевского тоже не оказалась. Адвокат вернулась в ЦИП, стала настаивать, чтобы сообщили, где находится Дылевский. Потребовала, что если его нет в ЦИП, то сообщить куда перевели, ведь еще вчера он был в ЦИП и для него приняли передачу.

На это последовал отказ в свидании со ссылкой на эпидемиологическую обстановку. Адвокат оставила запись в книге жалоб ЦИП. Также готовит жалобу в прокуратуру г. Минска на противодействие оказанию юридической помощи. Жалобу в Минский городской суд на постановление суда по делу об административном правонарушении подаст от своего имени.

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