Архиепископ Кондрусевич призвал Лукашенко прекратить насилие и начать диалог

Митрополит Минско-Могилёвский архиепископ Тадеуш Кондрусевич осудил действия ОМОНа на площади Независимости в Минске в минувшую среду и призвал власти Беларуси прекратить насилие и начать мирный диалог для разрешения политического кризиса в стране.

«Находясь за границей, я с большой болью воспринял скупые сведения о блокировании вооружёнными бойцами ОМОНа входа и выхода в минском Красном костёле, имевшем место 26 августа. В соответствии с Конституцией Республики Беларусь люди имеют право молиться, свободно заходя для этого в костёл и выходя из него. Блокирование входов в храм и препятствование свободному входу и выходу людей является грубым нарушением прав верующих и свободы вероисповедания», - говорится в заявлении Кондрусевича.

«Неадекватные и противоправные действия, имевшие место на территории костёла святого Симеона и святой Елены, должны быть расследованы, а виновные понести наказание в соответствии с законодательством Республики Беларусь», - потребовал архиепископ.

«Эти и подобные действия сотрудников силовых структур не способствуют снятию напряжённости ради скорейшего восстановления мира и согласия в белорусском обществе в то время, как Католическая Церковь призывает к примирению и диалогу с целью разрешения невиданного в нашей стране социально-политического конфликта», - подчеркнул Кондрусевич.