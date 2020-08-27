Последнее обновление: 27.08.2020 00:00

Епископ Касабуцкий назвал нарушением Конституции действия ОМОНа у костела а в центре Минска

Генеральный викарий Минско-Могилевской архиепископии епископ Юрий Касабуцкий выразил протест в связи с действиями ОМОНа на плщади Независимости в Минске.

Как сообщалось, ОМОН блокировал вход и выход из церкви Св. Симона и Святой Елены в Минске (Красная костел) вечером 26 августа, заперев там группу людей.

Иерарх предупреждает государственные органы Республики Беларусь и руководство правоохранительных органов о недопустимости и незаконности подобных действий.

По его словам, подобные действия ОМОНа противоречит праву граждан на свободу совести и религии, гарантированному Конституцией Республики Беларусь, оскорбляет чувства верующих и выходит за рамки законов человека и Бога.

Акцию протеста генерального викария Минско-Могилевской архиепископии епископа Юрия Касабуцкого поддерживает епископский викарий г. Могилева и Могилевской области епископ Александр Яшевский. Иерархи надеются, что подобных действий правоохранительных органов на территории святынь больше не повторится.

Сегодня ОМОН задержал 14 человек на площади независимости в Минске.

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