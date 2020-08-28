Последнее обновление: 28.08.2020 15:56

Мисс Беларусь и депутат Василевич стала жертвой сочувствия к пострадавшим в протестах

Ночью в Минске неизвестные разбили автомобиль «Мисс Беларусь» и депутата Марии Василевич. Инцидент произошел во дворе дома № 5 на улице Уручской.

Жители дома около 03.30 проснулись из-за сильного грохота на улице. Выяснилось, что кто-то выбил стекла в белом Geely Atlas, который принадлежит Марии Василевич. Также очевидцы сообщают о трех сквозных дырах на левой двери, передает БелаПАН.

Ранее Мария Василевич высказывалась по поводу протестов в Беларуси. Свое обращение она разместила в Instagram, где попросила остановить насилие и агрессию, прекратить жестокость по отношению к тем, кто не может себя защитить. Также она посещала в больнице избитых во время акций протестов и извинилась перед людьми.

Напомним, накануне в «Новой Боровой» вандалы испортили автомобиль известного ведущего Евгения Перлина, недавно уволившегося с гостелевидения. На капоте нарисовали бело-красно-белый флаг, пробили колесо.

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