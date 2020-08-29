В Минске прошел многотысячный марш «женских миротворческих сил»

В центре Минска в субботу, 29 августа 2020 года, прошел многолюдный марш солидарности, который анонсировался как «Гранд-парад женских миротворческих сил». Он был призван напомнить мужчинам в силовых структурах о том, что «кровь невинных с погон не отмоет ни одна домохозяйка».

Колонна двигалась от площади Победы в сторону площади Якуба Коласа по тротуарам. Ее сопровождали сотрудники ОМОН в масках, не выпуская участниц на проезжую часть, пишут в репортаже БелаПАН.

По оценкам наблюдателей, сначала в колонне было более пяти тысяч участниц, по мере движения по проспекту Независимости количество людей выросло не менее чем вдвое. Когда голова колонны была возле ресторана "Лидо", ее хвост находился в нескольких кварталах позади — возле перекрестка проспектов Независимости и Машерова.

Люди скандировали "Это наш город!", "Каждый день!", "Пока мы едины, мы непобедимы!". Девушки держат транспаранты, цветы, бело-красно-белые флаги и зонтики.

Периодически по ходу движения колонны закрывались на вход и выход станции метрополитена. Поезда следовали без остановки. Метрополитен сообщил, что это делается "в целях обеспечения безопасности пассажиров".

После 17.00 к женскому маршу присоединилась член Координационного совета Мария Колесникова. Собравшиеся дружно приветствовали ее. В районе станции метро "Академия наук" колонне преградили путь силовики, после чего женщины развернулись и пошли обратно в сторону площади Якуба Коласа.

Примерно в 17.35 ОМОН в районе "Лидо" попытался рассечь колонну, преградив дорогу, но участницы марша прорвались и двинулись на площадь Якуба Коласа.

Как сообщают очевидцы, к 17.45 проспект Независимости перекрыли военными грузовиками на пересечении с улицей Козлова, а также полностью в другой его стороне — на въезд в город в районе метро "Восток".

Около 18.00 недалеко от площади Якуба Коласа ОМОНу удалось рассечь колонну протестующих — часть из них оказались возле ЦУМа, часть — возле Белгосфилармонии, остальные — в других местах на площади.

Женщины направились к Комаровскому рынку и после небольшой паузы — дальше по улице Веры Хоружей. В течение последнего часа участницы прошли по улицам Веры Хоружей и Богдановича до площади Бангалор. Там дорогу им перегородила цепочка ОМОНа.

Женщины в ответ скандировали: "Мы против насилия!" Они свернули на улицу Сурганова и двинулись к станции метро "Академия наук", скандируя: "До завтра!".

Женский марш солидарности продолжался около четырех часов, с 16 до 20:00, на максимуме в нем участвовало до 10 тыс. человек.

На акции силовики вновь задерживали журналистов: корреспондентов "Немецкой волны" Павлюка Быковского, "Радыё Свабода" — Алеся Пилецкого и Андрея Рабчика (во время прямого эфира), а также "Белсата" — Дмитрия Мицкевича. Последнего пока не освободили. Была попытка задержать корреспондентов портала tut.by и "Комсомольской правды" в Белоруссии".