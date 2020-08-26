Amnesty требует срочного созыва Совета ООН по правам человека из-за Беларуси

Совет ООН по правам человека должен срочно созвать специальную сессию для решения кризиса в области прав человека в Беларуси, где после спорных президентских выборов власти начали полномасштабные репрессии.

Об этом говорится в открытом письме Amnesty International и 15 международных и белорусских НКО к главному правозащитному органу ООН. В письме также содержится призыв к Совету провести независимое расследование продолжающихся нарушений прав человека.

«Избирательная кампания 2020 года ознаменовалась беспрецедентным уровнем протестной активности и столь же беспрецедентным подавлением прав человека со стороны властей. Полиция применяла чрезмерную силу, включая светошумовые гранаты, резиновые пули и водомёты, против мирных демонстрантов, подвергала их избиениям и пыткам в условиях содержания без связи с внешним миром. Кроме того, несколько протестующих были убиты. Власти показали, что они без колебаний применят насилие против своих собственных граждан и что они намерены препятствовать расследованию на национальном уровне злоупотреблений правоохранительных органов», – заявила Мари Стразерс, директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии.

«Мы обеспокоены тем, что если действия властей останутся безнаказанными, то на улицах Беларуси прольётся ещё больше крови. Совет ООН по правам человека должен поручить провести международное расследование нарушений прав человека и преступлений по международному праву, совершённых в преддверии, во время и после президентских выборов, с целью скорейшего предотвращения дальнейших серьёзных нарушений», – сказала также она.

Открытое письмо было подписано совместно 16 организациями, включая Amnesty International, Human Rights Watch, Международную федерацию по правам человека (FIDH), а также белорусскими правозащитными организациями – Ассамблеей неправительственных демократических организаций Беларуси, Белорусской ассоциацией журналистов, Белорусским Хельсинкским комитетом, Правозащитным центром «Весна» и другими.

В течение трёх дней после президентских выборов 9 августа власти подтвердили арест по меньшей мере 6700 протестующих. По данным Правозащитного центра «Весна», по меньшей мере 450 задержанных сообщили о пытках, в том о жестоких избиениях или иных форимах жестокого обращения, принуждении к совершению унизительных действий, угрозах изнасилования и других форм насилия, а также содержании под стражей без связи с внешним миром в течение 10 дней.