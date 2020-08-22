ВОЗ спрогнозировала сроки завершения пандемии коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус полагает, что справиться с пандемией коронавируса удастся менее чем за два года.

Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 21 августа, сравнив пандемию SARS-CoV-2 с испанским гриппом 1918-1920 годов.

"У нас есть уязвимости, связанные с глобализацией, большей интенсивностью связей людей, но есть и преимущества, заключающиеся в лучших технологиях, поэтому мы надеемся покончить с этой пандемией менее чем за два года", - подчеркнул глава ВОЗ. Используя "доступные инструменты по-максимуму и рассчитывая на новые - такие как вакцины - мы сможем, я думаю, уложиться в более короткие сроки, чем при гриппе в 1918 году", - продолжил Гебрейесус.

ВОЗ ранее рекомендовала детям старше 12 лет использовать маски в тех же ситуациях, что и взрослым. Кроме того, соблюдение социального дистанцирования по-прежнему считается одним из наиболее эффективных механизмов сдерживания заболевания.