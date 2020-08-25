В Беларуси не менее 450 человек были избиты и подвержены пыткам

Правозащитный центр "Весна", Белорусский Хельсинкский комитет (БХК), Всемирная организация против пыток (OMCT) и Международная федерация прав человека (FIDH) обратились к Специальному докладчику ООН по пыткам, чтобы выразить свою серьезную озабоченность и призвать к вмешательству в связи с жестоким разгоном мирных демонстрантов после президентских выборов, состоявшихся 9 августа.

Правозащитники напоминают, что более 6 000 человек были задержаны, находились в заключении в течение до 10 суток и их местонахождения было неизвестно.

По меньшей мере 450 из них были избиты; узников унижали и пытали сотрудники правоохранительных органов: с 12 по 20 августа получены свидетельства более 450 жертв, подтвержденных фотографиями и видео. Более сотни жертв уже опросили на видео.

Первоначальный анализ свидетельств показал, что систематические пытки и жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение по всей Беларуси представляют собой преступления против человечности.

Несмотря на многочисленные и последовательные сообщения о совершении преступлений сотрудниками органов внутренних дел, Следственный комитет не возбудил ни одного уголовного дела и, соответственно, не задержал и не отклонил ни одно из лиц, непосредственно участвовавших в организации и совершении преступлений против участников мирных собраний и случайных прохожих.

Учитывая вышесказанное, FIDH, ПЦ "Весна", OMCT и БХК просят срочного вмешательства в описанную ситуацию в Беларуси и просят спецдокладчика:

(а) распространить заявление с осуждением масштабных и систематических пыток и бесчеловечного либо унижающего достоинство обращения с задержанными в Беларуси и призвать немедленно прекратить эти нарушения;

(b) призвать правительство Беларуси немедленно и эффективно расследовать все предполагаемые факты пыток либо жестокого обращения и привлечь виновных к ответственности;

(c) совершить визит в Беларусь; а также

(d) призвать Совет по правам человека созвать специальную сессию (или срочные дебаты на 45-й сессии, посвященной ситуации с правами человека в Беларуси) с целью выяснения фактов и обстоятельств серьезных нарушений прав человека, которые были совершены до, во время и после президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года.