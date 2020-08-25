В Минобороны Беларуси подтвердили готовность к гражданской войне

Белорусская армия в сложившихся обстоятельствах обеспечивает военную безопасность государства и готова защитить страну от внутренних угроз, сообщила пресс-служба Минобороны РБ.

"Мы не дадим осквернять наши памятники, разрушить систему образования, запугивать граждан, парализовать транспортные коммуникации, подменить нравственные ценности нашей прекрасной молодежи. Армия категорически этого не приемлет и готова защитить свою страну и от этих угроз", - заявил начальник генштаба Вооруженных Сил Беларуси Александр Вольфович