Последнее обновление: 25.08.2020 19:14

В Минобороны Беларуси подтвердили готовность к гражданской войне

Белорусская армия в сложившихся обстоятельствах обеспечивает военную безопасность государства и готова защитить страну от внутренних угроз, сообщила пресс-служба Минобороны РБ.

"Мы не дадим осквернять наши памятники, разрушить систему образования, запугивать граждан, парализовать транспортные коммуникации, подменить нравственные ценности нашей прекрасной молодежи. Армия категорически этого не приемлет и готова защитить свою страну и от этих угроз", - заявил начальник генштаба Вооруженных Сил Беларуси Александр Вольфович

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