Создана межведомственная комиссия для проверки признаков преступлений силовиков

Подразделения Следственного комитета продолжают вести доследственные проверки по заявлениям граждан о применении физической силы и специальных средств в ходе массовых мероприятий. Цель этих проверок — объективно, полно и всесторонне разобраться в ситуации, установить наличие либо отсутствие признаков преступлений в действиях представителей правоохранительного блока при задержании, доставке и содержании граждан в ИВС и ЦИП после их участия в массовых мероприятиях.

Накануне белорусские правозащитники сообщили, что получили свидетельские показания более 450 пострадавших, подтвержденные фото и видео.

Каждая такая проверка взята на контроль органов прокуратуры, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В целях координации и сопровождения работы по изучению обстоятельств, изложенных в соответствующих обращениях, под эгидой Генеральной прокуратуры создана межведомственная комиссия.

В ее состав вошли представители Генпрокуратуры, Следственного комитета, Министерства внутренних дел, Государственного комитета судебных экспертиз.

В работе комиссии также примут участие депутаты Палаты представителей Национального собрания.