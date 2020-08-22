В мире число заражений коронавирусом превысило 23,12 млн. случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 23120988 (+255056 за сутки) по данным Worldometer на 8:32 22 августа 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 803221 (+6063) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 6602513 (+54309) человек, из них 61849 (+1) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 15715254 (+194684) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 5796727 (+50455) случаями заражения, Бразилия – 3536488 (+31391), Индия – 2973368 (+69039), Россия – 946976 (+4870) и ЮАР – 603338 (+3398). Беларусь – на 40 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 69039, США – 50455, Бразилия – 31391, Перу – 9008, Колумбия – 8419. Беларусь (161) – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 179200, Бразилия – 113454, Мексика – 59106, Индия – 55928 и Великобритания – 41405. Беларусь – на 57 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1170, Бразилия – 1031, Индия – 953, Мексика – 625, Колумбия –385. Беларусь – на 53 (+1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 70111 случаев заражения коронавирусом и 632 смерти.