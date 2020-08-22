В мире число заражений коронавирусом превысило 22,86 млн. случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 22865932 (+284395 за сутки) по данным Worldometer на 9:24 21 августа 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 797158 (+6146) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 6548204 (+60382) человек, из них 61848 (+120) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 15520570 (+217867) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 5746272 (+45341) случаями заражения, Бразилия – 3505097 (+44684), Индия – 2904329 (+68507), Россия – 942106 (+4785) и ЮАР – 599940 (+3880). Беларусь – на 40 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 68507, США – 45341, Бразилия – 44684, Колумбия – 11541, Перу – 8639. Беларусь (149) – на 75 (+6) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 177424, Бразилия – 112423, Мексика – 58481, Индия – 54975 и Великобритания – 41403. Беларусь – на 56 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 1234, США – 1090, Индия – 981, Мексика – 707, Колумбия –204. Беларусь – на 54 (+3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 69950 случаев заражения коронавирусом и 627 смерти.