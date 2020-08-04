Последнее обновление: 04.08.2020 19:46

СК Беларуси возбудил уголовное дело по фату угроз в адрес председателя УИК

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по факту угроз в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности. Так, вечером 3 августа председатель одной из участковых избирательных комиссий по выборам Президента Республики Беларусь, расположенной на территории Минска, обнаружила в почтовом ящике по месту жительства родственницы листовку, содержащую угрозы в свой адрес в связи с исполнением служебных обязанностей. Кроме этого, в листовке содержались фотография и контактные данные должностного лица.

Еще десятки аналогичных листовок были разбросаны по подъезду, в котором проживает родственница женщины.

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