Наблюдатель Петр Маркелов арестован на 14 суток за инцидент на избирательном участке

Суд Московского района Минска 9 ноября присудил наблюдателю на выборах Петру Маркелову 14 суток ареста, признав его виновным в мелком хулиганстве и в неподчинении сотрудникам милиции во время задержания на избирательном участке в день парламентских выборов.

Петр Маркелов находился на участке №286 Юго-Западного избирательного округа №99 в Минске в качестве наблюдателя кандидата от «Молодежного блока» Станислава Шашка.

В ходе подсчета голосов Маркелов и Шашок обратили внимание членов избирательной комиссии на то, что указанное в итоговом протоколе число голосов за Шашка значительно меньше количества бюллетеней, которые были идентифицированы как «за» в пользу Шашка в ходе подсчёта.

После озвученного требования пересчитать голоса, началась перепалка с членами избирательной комиссии. Прибывший наряд с применением силы задержал Маркелова. После оформления протокола активиста отпустили.

Маркелов свою вину не признал.