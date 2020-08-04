Митинг Тихановской в Случке отменен из-за "срочных" ремонтных работ

Штаб кандидата в президенты Светланы Тихановской принял решение об отмене запланированного в Слуцке митинга в связи с тем, что «не получается обеспечить необходимую безопасность митинга». Накануне штаб кандидата в президенты получил сообщение от Слуцкого райисполкома, что 4 августа на территории перед молодежным центром будут проводиться срочные ремонтные работы, поэтому заявленный митинг провести не получится. Сегодня на место проведения митинга пригнали трактор, поливальную машину и автовышки. Площадку перед центром огородили.

Тем не менее, жители города пришли на митинг. По данным незарегистрированного правозащитного центра «Вясна», ОМОН задержал 15 человек.