Новый парламент Беларуси выполнил первое задание Лукашенко

Новый состав белорусского парламента выполнил первую, поставленную перед ним задачу, избрав на безальтернативной основе спикеров и вице-спикеров для обеих палат.

Никто и не ждал сюрприза. За день до открытия сессии нового парламент Лукашенко публично озвучил фамилии будущих спикеров и их замов. Парламент послушно ответил «Есть», подтвердив, что андроиды нынешнего состава отличаются от предыдущих лишь версией прошивки -7.0

Итак, спикером нижней палаты уже в четвертый раз подряд избран Владимир Андрейченко, убедительно доказавший, что старый конь борозды не испортит: еще до начала избирательной кампании злые языки записали Андрейченко в пенсионеры, но вышло иначе.

Его замом стал Валерий Мицкевич, пришедший в парламент с должности замглавы администрации.

Спикером верхней палаты стала экс-глава администрации Наталья Кочанова, вице-спикером ей подсуетили экс-губернатора Минской области Анатолия Исаченко.