Последнее обновление: 25.05.2021 13:17

Местные выборы в Беларуси отодвигаются на 2023 год

Нижняя палата парламента единогласно решила за Лукашенко проблему проведения местных выборов, проведение которых в любом случае означает новые возможности для протестов.

Депутаты палатки единогласно приняли обращение к Лукашенко с просьбой провести выборы в местные советы депутатов и парламент одновременно.

"Депутаты единогласно проголосовали за принятие обращения … с просьбой внести в палату представителей законопроект об изменении Конституции, предусматривающий возможность проведения выборов в местные советы депутатов 29-го созыва одновременно с проведением выборов в Палату представителей восьмого созыва", - говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты.

Аналогичное обращение должна принять и верхняя палата парламента, но можно не сомневаться, что под руководством г-жи Кочановой сенаторы не подведут страну.

Это означает, что ближайшие выборы в местные советы депутатов будут перенесены с начала 2022 года на 2023 год.

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