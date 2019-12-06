У Лукашенко нет равноценной замены Ермошиной

Лукашенко назначил Лидию Ермошину главой ЦИК еще в 1996 году. И с тех она обеспечивала белорусскому правителю все его «элегантные» победы на выборах, референдумы с правильными ответами, послушный парламент и не доставляющие хлопот местные советы.

Срок полномочий нынешней главы ЦИК Лидии Ермошиной истекает в конце 2021 года, но сегодня она сказала, что полномочия нынешнего состава ЦИК придется сложить досрочно.

«Поскольку в конце 2021 года будет проходить избирательная кампания по выборам депутатов местных советов, то ее должен начать и проводить уже новый состав ЦИК», - цитирует Ермошину Белапан.

Она пояснила, что во время проведения избирательной кампании менять состав ЦИК нельзя, даже если истекает срок полномочий.

«Поэтому весной 2021 года я собираюсь обратиться к главе государства с предложением об изменении состава ЦИК досрочно, то есть за полгода до истечения срока полномочий», — уточнила нюансы законодательства Ермошина.

Она не говорила о своих планах: уйти на пенсию или продолжить работу в ЦИК или… Ей задали вопрос, кого бы она хотела видеть своим преемником. Обычно, на такой вопрос чиновники дают политкорректный ответ, типа «Незаменимых не бывает. Безусловно, есть несколько кандидатур на эту должность. Решение принимает глава государства и мое мнение не имеет никакого значения».

Ермошина ответила совсем иначе:

«Это политическая должность. Никаких преемников, никого не буду рекомендовать».