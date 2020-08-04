Последнее обновление: 04.08.2020 09:31

ВОЗ: Универсальное оружие от COVID-19 может и не появиться

Эффективной вакцины от коронавируса может и не появиться вовсе, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Ряд вакцин в настоящее время находится на третьем этапе клинических испытаний, и мы все надеемся, что у нас будет несколько эффективных вакцин, которые могут помочь предотвратить заражение людей. Однако на данный момент универсального оружия нет - и оно может не появиться вовсе", - заявил он на пресс-конференции в Женеве.

Глава ВОЗ призвал страны и правительства неукоснительно соблюдать меры противодействия пандемии - ношение масок, социальное дистанцирование, соблюдение гигиены рук и тестирование.

"Послание людям и правительствам очень четкое: делайте это все", - призвал Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, ношение масок должно стать символом солидарности по всему миру, передает DW.

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