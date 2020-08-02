В мире число заражений коронавирусом превысило 18,02 млн. случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 18021525 (+262721 за сутки) по данным Worldometer на 7:45 2 августа 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 688932 (+5933) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 5935894 (+87211) человек, из них 65708 (+106) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 11330991 (+169471) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят США с 4764318 (+58429) случаями заражения, Бразилия – 2708876 (+42578), Индия – 1751919 (+54865), Россия – 845443 (+5462) и ЮАР – 503290 (+10107). Беларусь – на 37 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 58429, Индия – 54865, Бразилия – 42578, Колумбия – 10673, ЮАР – 10107. Беларусь (138) – на 72 (+2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 157898, Бразилия – 93616, Мексика – 46688, Великобритания – 46193, и Индия – 37403. Беларусь – на 55 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1123, Бразилия– 1048, Индия – 852, Мексика – 688, Колумбия – 225. Беларусь – на 55 (-1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 67946 случаев заражения коронавирусом и 563 смерти.