В мире число заражений коронавирусом превысило 18,97 млн. случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 18977637 (+273259 за сутки) по данным Worldometer на 7:15 6 августа 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 711220 (+6855) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 6034128 (+17409) человек, из них 65543 (+51) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 12166746 (+248944) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят США с 4973568 (+55148) случаями заражения, Бразилия – 2862761 (+54685), Индия – 1963239 (+56626), Россия – 866627 (+5204) и ЮАР – 529877 (+8559). Беларусь – на 39 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 56626, США – 55148, Бразилия – 54685, Колумбия – 10735, ЮАР – 8559. Беларусь (123) – на 77 (+4) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 161601, Бразилия – 97418, Мексика – 48869, Великобритания – 46364, и Индия – 40739. Беларусь – на 55 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия– 1322, США – 1311, Индия – 919, Мексика - 857, ЮАР – 414. Беларусь – на 65 (-) месте.

В Беларуси официально подтверждены 68376 случаев заражения коронавирусом и 577 смерти.