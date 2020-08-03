В мире число заражений коронавирусом превысило 18,23 млн. случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 18236624 (+215099 за сутки) по данным Worldometer на 7:50 3 августа 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 692819 (+3887) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 6031099 (+95202) человек, из них 65754 (+46) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 11446952 (+115961) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят США с 4813647 (+49038) случаями заражения, Бразилия – 2733677 (+24801), Индия – 1804702 (+52783), Россия – 850870 (+5427) и ЮАР – 511485 (+8195). Беларусь – на 37 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 52783, США – 49038, Бразилия – 24801, Колумбия – 10650, Мексика – 9556. Беларусь (121) – на 70 (+2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 158365, Бразилия – 94130, Мексика – 47472, Великобритания – 46201, и Индия – 38161. Беларусь – на 55 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Мексика – 784, Индия – 758, Бразилия– 514, США – 467, Колумбия – 320. Беларусь – на 51 (+4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 68047 случаев заражения коронавирусом и 567 смертей.