Глава ВОЗ обвинил молодежь во вспышках коронавируса в ряде стран мира

Резкий рост числа заразившихся коронавирусом COVID-19 в ряде стран мира вызван беспечностью молодежи, которая не соблюдает необходимые меры защиты.

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

«Согласно свидетельствам всплески заболевания COVID-19 в некоторых странах обусловлены отчасти поведением молодых людей, допускающих снижение личных защитных мер во время летнего сезона в Северном полушарии», — сказал он.

По словам Гебрейесуса, молодые люди должны принимать те же меры предосторожности для самозащиты, что и все остальные.

«Мы говорили это раньше и скажем еще раз: молодые люди не являются непобедимыми. Молодые люди могут быть заражены, молодые люди могут умереть и молодые люди могут передавать вирус другим», — подчеркнул генеральный директор организации.

Глава подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове, дополняя выступление Гебрейесуса, сказала, что у молодежи заболевание обычно протекает в более-менее мягкой форме, однако в ВОЗ знают и обратные случаи, когда болезнь у молодых людей протекает тяжело, а иногда и вовсе заканчивается летальным исходом, передает РБК.

«Кроме того, может быть, вы являетесь здоровым молодым человеком, но вы можете заразиться и передать заболевание более уязвимому человеку, который находится в более зрелом возрасте, у которого есть сопутствующие заболевания», — добавила она.

По ее словам, чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо принимать различные меры, в том числе носить маски, мыть руки, соблюдать физическое дистанцирование.

«Есть смысл избегать многолюдные помещения, в том числе ночные клубы. Мы видим, что именно ночные клубы приводят к распространению заболевания», — отметила ван Керкхове.