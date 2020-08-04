В мире число заражений коронавирусом превысило 18,44 млн. случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 18444642 (+208018 за сутки) по данным Worldometer на 7:00 4 августа 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 697189 (+4370) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 6007237 (-23862) человек, из них 64677 (-1077) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 11675539 (+228587) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят США с 4862174 (+48622) случаями заражения, Бразилия – 2751665 (+17988), Индия – 1855331 (+50629), Россия – 856264 (+5394) и ЮАР – 516862 (+5377). Беларусь – на 39 (-2) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 50629, США – 48622, Бразилия – 17988, Колумбия – 10199, Россия – 5394. Беларусь (99) – на 77 (-7) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 158929, Бразилия – 94702, Мексика – 47746, Великобритания – 46210, и Индия – 38971. Беларусь – на 55 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 810, Бразилия– 572, США – 568, Колумбия – 367, Мексика – 274. Беларусь – на 57 (-6) месте.

В Беларуси официально подтверждены 68166 случаев заражения коронавирусом и 571 смерть.