В мире число заражений коронавирусом превысило 19,25 млн. случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 19257726 (+280089 за сутки) по данным Worldometer на 7:15 7 августа 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 717687 (+6467) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 6117125 (+82997) человек, из них 65252 (+291) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 12357662 (+190916) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят США с 5032179 (+58611) случаями заражения, Бразилия – 2917562 (+54801), Индия – 2025409 (+62170), Россия – 871894 (+5267) и ЮАР – 538184 (+8307). Беларусь – на 39 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 62170, США – 58611, Бразилия – 54801, Колумбия – 11996, ЮАР – 8307. Беларусь (127) – на 78 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 192804, Бразилия – 98644, Мексика – 49698, Великобритания – 46413, и Индия – 41638. Беларусь – на 55 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия– 1226, США – 1203, Индия – 899, Мексика - 829, Колумбия – 315. Беларусь – на 65 (-) месте.

В Беларуси официально подтверждены 68503 случаев заражения коронавирусом и 580 смертей.