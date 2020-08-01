В мире число заражений коронавирусом превысило 17,75 млн. случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 17758804 (+282699 за сутки) по данным Worldometer на 7:30 1 августа 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 682999 (+6240) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 5848683 (+54326) человек, из них 65602 (-770) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 11161520 (+222903) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят США с 4705889 (+70904) случаями заражения, Бразилия – 2666298 (+52509), Индия – 1697054 (+57704), Россия – 839981 (+5482) и ЮАР – 493183 (+11014). Беларусь – на 37 (-1) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 70904, Индия – 57704, Бразилия – 52509, ЮАР – 11014, Колумбия – 9488. Беларусь (143) – на 74 (+2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 156747, Бразилия – 92568, Великобритания – 46119, Мексика– 46000 и Индия – 36551. Беларусь – на 55 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1462, Бразилия– 1191, Индия – 765, Мексика – 639, Колумбия – 295. Беларусь – на 54 (-2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 67808 случаев заражения коронавирусом и 559 смертей.