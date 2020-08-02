ВОЗ: Пандемия коронавируса имеет «затяжной характер»

Пандемия COVID-19 по-прежнему остается чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Об этом говорится в заявлении чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Заседание комитета прошло 31 июля, по его итогам участники отметили «ожидаемый затяжной характер» пандемии и подчеркнули важность мер по борьбе с вирусом на национальном, региональном и глобальном уровне, указано в заявлении, передает РБК.

Комитет также подготовил рекомендации для ВОЗ. В их числе: поддерживать страны в противодействии распространению заболевания, содействовать ускорению научных исследований и расширению доступа к лекарственным препаратам и вакцинам по мере их появления.

Странам комитет рекомендовал поддерживать научные исследования, в том числе финансово, отслеживать санитарно-эпидемиологическую ситуацию в мире и оказывать населению основные услуги в области здравоохранения, обеспечив соответствующие службы «финансовыми, материальными и кадровыми ресурсами в необходимых объемах».